Туляки собрали миллион на восстановление придела в храме на Куликовом поле

Фото из книги Н. А. Репина «Образовательные прогулки по России».

Сотрудники музея-заповедника «Куликово поле» обратились к общественности с идеей воссоздания внутреннего облика храма Рождества Богородицы в селе Монастырщино. К памятной дате, 705-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, планировалось восстановить придел церкви во имя преподобного. Музей планирует воссоздать и уникальные Царские врата XVI века, которые хранятся в Москве, в Государственном историческом музее.

С благословения митрополита Тульского и Ефремовского Алексия в храмах региона был организован сбор средств, и за считаные месяцы верующие перечислили музею 900 000 рублей.

Уже в следующем году начнется работа по воссозданию внутреннего облика храма с копией Царских врат. Будут проведены архивные исследования, разработан и согласован эскизный проект, получена историко-культурная экспертиза.

Созданием эскизного проекта займется известный благотворитель Николай Анатольевич Шарапонов. Его стараниями в Тульской области появились мемориал в честь блаженной Матроны Московской в селе Себино, часовня-ротонда Сергия Радонежского на слиянии Дона и Непрядвы, монументы героям Великой Отечественной войны в селах Черемухово и Бучалки.

На восстановление придела Сергия Радонежского музей-заповедник планирует потратить собственные заработанные средства, в том числе и вырученные во время праздновании 638-й годовщины Куликовской битвы.

Каждый посетитель может принять участие в акции и вписать свое имя в историю Куликова поля. Даже минимальная сумма — 100 рублей — поможет восстановить внутренний облик старейшего храма, построенного в память о Куликовской битве.

Свои имена и пожелания участники акции могут оставить в Книге памяти, которая будет храниться в фондах музея, а домой с Куликова поля увезти сувенир с изображением храма Рождества Пресвятой Богородицы. Уже сейчас в памятных книгах более 700 благодарственных записей в адрес музея и его начинаний от жителей разных уголков России.

историческая справка

Храм Рождества Пресвятой Богородицы упоминается в письменных источниках после 1676 года. Однако в народном предании сохранились сведения о более древней деревянной церкви, существовавшей в селе Монастырщино. Тот первый храм возник волею Дмитрия Донского сразу после Куликовской битвы недалеко от могилы павших русских воинов. Он был снабжен утварью из походной церкви московского князя, а царские врата для ее иконостаса были присланы преподобным Сергием Радонежским, благословившим русские полки на победу над Золотой Ордой.

