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Туляки собрали миллион на восстановление придела в храме на Куликовом поле
Фото из книги Н. А. Репина «Образовательные прогулки по России».

Туляки собрали миллион на восстановление придела в храме на Куликовом поле

Прихожане тульских храмов, местные жители и посетители музея-заповедника перечислили средства.

Сотрудники музея-заповедника «Куликово поле» обратились к общественности с идеей воссоздания внутреннего облика храма Рождества Богородицы в селе Монастырщино. К памятной дате, 705-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, планировалось восстановить придел церкви во имя преподобного. Музей планирует воссоздать и уникальные Царские врата XVI века, которые хранятся в Москве, в Государственном историческом музее.

С благословения митрополита Тульского и Ефремовского Алексия в храмах региона был организован сбор средств, и за считаные месяцы верующие перечислили музею 900 000 рублей.

Уже в следующем году начнется работа по воссозданию внутреннего облика храма с копией Царских врат. Будут проведены архивные исследования, разработан и согласован эскизный проект, получена историко-культурная экспертиза.

Созданием эскизного проекта займется известный благотворитель Николай Анатольевич Шарапонов. Его стараниями в Тульской области появились мемориал в честь блаженной Матроны Московской в селе Себино, часовня-ротонда Сергия Радонежского на слиянии Дона и Непрядвы, монументы героям Великой Отечественной войны в селах Черемухово и Бучалки.

На восстановление придела Сергия Радонежского музей-заповедник планирует потратить собственные заработанные средства, в том числе и вырученные во время праздновании 638-й годовщины Куликовской битвы.

Каждый посетитель может принять участие в акции и вписать свое имя в историю Куликова поля. Даже минимальная сумма — 100 рублей — поможет восстановить внутренний облик старейшего храма, построенного в память о Куликовской битве.

Свои имена и пожелания участники акции могут оставить в Книге памяти, которая будет храниться в фондах музея, а домой с Куликова поля увезти сувенир с изображением храма Рождества Пресвятой Богородицы. Уже сейчас в памятных книгах более 700 благодарственных записей в адрес музея и его начинаний от жителей разных уголков России.

историческая справка

Храм Рождества Пресвятой Богородицы упоминается в письменных источниках после 1676 года. Однако в народном предании сохранились сведения о более древней деревянной церкви, существовавшей в селе Монастырщино. Тот первый храм возник волею Дмитрия Донского сразу после Куликовской битвы недалеко от могилы павших русских воинов. Он был снабжен утварью из походной церкви московского князя, а царские врата для ее иконостаса были присланы преподобным Сергием Радонежским, благословившим русские полки на победу над Золотой Ордой.
 

Во время строительства нового каменного храма в Монастырщино в 1865-1884 годах древние врата несколько лет хранились на чердаке старой деревянной церкви. В 1884 году местный помещик граф А. В. Олсуфьев перевез их вместе с остатками иконостаса в столицу. Произведения древнерусского искусства были представлены в Гатчине императору Александру III и его супруге Марии Федоровне. Врата вызвали большой интерес у просвещенной публики.

Член императорского общества любителей древней письменности архитектор-искусствовед Н. В. Султанов сделал их научное описание и разработал для церкви в селе Монастырщино проект придельного иконостаса во имя Сергия Радонежского с древними царскими вратами. 31 марта 1885 года возобновленный иконостас был представлен императору. Тот выразил «полное одобрение исполнению всех работ» и согласился оплатить все расходы. После этого иконостас доставили с обозом в село Монастырщино. 7 сентября 1887 года, накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы и 507-й годовщины Куликовской битвы, архиепископ Тульский и Белевский Никандр освятил придел Сергия Радонежского в торжественной обстановке при большом стечении народа.

Сохранилось не только описание придела Сергия Радонежского в храме села Монастырщино, в «Альбоме иконостасов» в 1904 году был опубликован рисунок иконостаса как образец русского стиля.

В советский период директор музея «Коломенское» П. Д. Барановский как представитель комиссии по охране памятников искусства и старины изъял Царские врата из иконостаса для своего музея. В 1941 году при эвакуации музейных ценностей Царские врата были вывезены из Москвы и вернулись в столицу лишь в 1944-м. Минуя «Коломенское», они отправились в Государственный исторический музей. С тех пор они украшают его постоянную экспозицию.
 

сегодня, в 14:28 +1
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