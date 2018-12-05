Тульская больница задолжала поставщикам более 1,5 млн рублей

Прокуратурой Привокзального района проведена проверка исполнения законодательства о госзакупках в региональных учреждениях здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, правоохранители выявили нарушения в работе «Городской больницы № 10». Медучреждение нарушило сроки оплаты поставленных по государственным контрактам товаров – сумма задолженности составила 1,6 млн рублей.

Руководству больницы было выдано прокурорское представление с требованием выплатить поставщикам причитающиеся суммы. После этого все долги были полностью погашены.