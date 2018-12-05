Фото Алексея Пирязева.
Болельщик тульского «Арсенала» украл в баре фанатский шарф
Вора нашли по камерам наблюдения.
Обладатель завидного фанатского шарфа ФК «Арсенал» выпивал в одном из тульских баров вместе с незнакомым мужчиной, который также
является болельщиком команды оружейников.
Во время застолья футбольный болельщик оставил свой шарф без присмотра. Собутыльник воспользовался этим, стащил его и быстро ушел из заведения.
Потерпевший, обнаружив пропажу, сразу же обратился в полицию. Незамедлительно сотрудники органов внутренних дел, используя записи камер видеонаблюдения, выяснили личность и местонахождение подозреваемого.
Им оказался 29-летний мужчина, он признался в содеянном. У него обнаружено и изъято похищенное. В отделе полиции «Криволученский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ.
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