Болельщик тульского «Арсенала» украл в баре фанатский шарф

Фото Алексея Пирязева.

Обладатель завидного фанатского шарфа ФК «Арсенал» выпивал в одном из тульских баров вместе с незнакомым мужчиной, который также

является болельщиком команды оружейников.

Во время застолья футбольный болельщик оставил свой шарф без присмотра. Собутыльник воспользовался этим, стащил его и быстро ушел из заведения.

Потерпевший, обнаружив пропажу, сразу же обратился в полицию. Незамедлительно сотрудники органов внутренних дел, используя записи камер видеонаблюдения, выяснили личность и местонахождение подозреваемого.

Им оказался 29-летний мужчина, он признался в содеянном. У него обнаружено и изъято похищенное. В отделе полиции «Криволученский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ.