В тульском Скуратово «Солярис» сбил 16-летнего парня

4 декабря в 7.00 в Туле на ул. Скуратовской «Хендай Солярис» сбил 16-летнего туляка. В ГИБДД сообщили, что за рулем автомобиля находился 24-летний водитель. По предварительной информации, пешеход двигался по «зебре». В результате ДТП пешеходу была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

В тот же день в 19.50 на 224-м километре автодороги М-2 «Крым» Щекинского района мужчина 1961 года рождения на «Таврии Нова» сбил 32-летнего мужчину. Пешеход шел в попутном направлении по проезжей части дороги вне пешеходного перехода. Мужчина получил травмы, его доставили в больницу. В тот же день в 19.50 на 224-м километре автодороги М-2 «Крым» Щекинского района мужчина 1961 года рождения на «Таврии Нова» сбил 32-летнего мужчину. Пешеход шел в попутном направлении по проезжей части дороги вне пешеходного перехода. Мужчина получил травмы, его доставили в больницу.