Как в Туле строят дома для детей-сирот

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В деревне Мыза строятся несколько домов, в которых будут жить дети-сироты. Региональное министерство труда и социальной защиты Тульской области планирует приобрести в этих домах более 350 квартир.

Накануне губернатор указал на недоработки в социальном блоке областного правительства по предоставлению жилья детям-сиротам.

В 2018 году на приобретение квартир для их последующего предоставления детям-сиротам предусмотрено 670,4 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Застройщик не выполнил своих обязательств по срокам сдачи домов и ведет строительство с отставанием от графика.

На один из домов получены разрешающие документы для ввода в эксплуатацию, ведется приемка квартир.

Валерий Шерин проинспектировал готовность домов и провел рабочее совещание с участием застройщика, субподрядных и ресурсоснабжающих организаций. Были сверены догоночные графики строительных работ. Также обсуждались предпринятые необходимые меры по увеличению количества рабочих, занятых на строительстве объектов.