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Тульские рукопашники успешно выступили на чемпионате России

Тульские рукопашники успешно выступили на чемпионате России

Наш регион представили Инна Жданова, Артур Вартеванян и Семен Юдин.

С 28 ноября по 2 декабря в Красноярске прошел чемпионат России по рукопашному бою среди мужчин и женщин, в котором приняли участие более 300 сильнейших спортсменов из 44 регионов России.

Чемпионат — итоговое соревнование года, по результатам которого формируется сборная России для участия в международных соревнованиях.

Тульскую область представили три спортсмена. В весовой категории 60 кг у мужчин, проведя пять поединков, третье место занял Артур Вартеванян. Наш рукопашник уступил только в полуфинале спортсмену из Красноярска, чемпиону мира 2016 года Дмитрию Казыгашеву.

В весовой категории 75 кг у мужчин третье место занял молодой тульский спортсмен Семён Юдин, также уступив в полуфинале пермяку Александру Глазырину.

В весовой категории 60 кг среди женщин третье место заняла тренер спортивной школы «Триумф» Инна Жданова. За развитие рукопашного боя в России ее наградили специальным призом — мобильным телефоном.

Наши спортсмены являются кандидатами на включение в сборную России для участия в Кубке мира, который состоится в октябре 2019 года в Берлине.

Готовились туляки к соревнованиям под руководством тренера Дмитрия Сергеевича Дагаева.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:11 +4
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