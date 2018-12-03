Тульские рукопашники успешно выступили на чемпионате России

С 28 ноября по 2 декабря в Красноярске прошел чемпионат России по рукопашному бою среди мужчин и женщин, в котором приняли участие более 300 сильнейших спортсменов из 44 регионов России.

Чемпионат — итоговое соревнование года, по результатам которого формируется сборная России для участия в международных соревнованиях.

Тульскую область представили три спортсмена. В весовой категории 60 кг у мужчин, проведя пять поединков, третье место занял Артур Вартеванян. Наш рукопашник уступил только в полуфинале спортсмену из Красноярска, чемпиону мира 2016 года Дмитрию Казыгашеву.

В весовой категории 75 кг у мужчин третье место занял молодой тульский спортсмен Семён Юдин, также уступив в полуфинале пермяку Александру Глазырину.

В весовой категории 60 кг среди женщин третье место заняла тренер спортивной школы «Триумф» Инна Жданова. За развитие рукопашного боя в России ее наградили специальным призом — мобильным телефоном.

Наши спортсмены являются кандидатами на включение в сборную России для участия в Кубке мира, который состоится в октябре 2019 года в Берлине.

Готовились туляки к соревнованиям под руководством тренера Дмитрия Сергеевича Дагаева.