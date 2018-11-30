Следователи начали проверку по факту гибели женщин на пожаре в Тульской области

Фото СУ СК РФ по Тульской области.

Рассматриваются несколько версий о причинах произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи СУ СК РФ по Тульской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел двух женщин, обнаруженных на месте пожара в селе Велье-Никольское Чернского района.

Напомним, пожар произошел ранним утром 30 ноября. При разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили тела 56-летней и 35-летней женщин. Тела пострадавших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщили Myslo в пресс-службе СУСК РФ по Тульской области, в настоящее время следователями проверяются несколько версий о причинах пожара, назначена пожаро-техническая экспертиза, проводится опрос свидетелей и очевидцев произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.