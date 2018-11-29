Фото пресс-службы администрации Тулы.
Огни на главной ёлке Тулы зажгут 1 декабря
Накануне прошло тестирование светового оборудования.
В этом году Тула объявлена новогодней столицей России. Главная городская ёлка стала еще пушистее и ярче. Ее высота осталась прежней — 32 метра. На ёлке полностью поменяли лапник, прежний прослужил пять лет.
На основной каркас поместили 3,5 тысячи веток более пушистого лапника «уральская сосна».
Конструкцию украсили 5000 новых игрушек и сложная световая иллюминация с 3D-эффектом. В ней около 70 программ, которые будут меняться в течение 15 минут.
Зажечь новогоднюю красавицу планируют 1 декабря. Но сложная световая иллюминация заиграет в день открытия праздничных мероприятий в рамках проекта «Тула — Новогодняя столица России» — 7 декабря.
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