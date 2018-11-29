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Огни на главной ёлке Тулы зажгут 1 декабря
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Огни на главной ёлке Тулы зажгут 1 декабря

Накануне прошло тестирование светового оборудования.

В этом году Тула объявлена новогодней столицей России. Главная городская ёлка стала еще пушистее и ярче. Ее высота осталась прежней — 32 метра. На ёлке полностью поменяли лапник, прежний прослужил пять лет.

На основной каркас поместили 3,5 тысячи веток более пушистого лапника «уральская сосна».

Конструкцию украсили 5000 новых игрушек и сложная световая иллюминация с 3D-эффектом. В ней около 70 программ, которые будут меняться в течение 15 минут.

Зажечь новогоднюю красавицу планируют 1 декабря. Но сложная световая иллюминация заиграет в день открытия праздничных мероприятий в рамках проекта «Тула — Новогодняя столица России» — 7 декабря.

Сюжет: Тула новогодняя столица–2019
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