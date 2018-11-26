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В Тульской области утонули два спортсмена-экстремала
Фото из архива Myslo.

В Тульской области утонули два спортсмена-экстремала

По некоторым данным, мужчинам пытались помочь в течение трех часов, но безрезультатно. Тело одного мужчины извлечено, водолазы продолжают поиски.

25 ноября в 11.55 на Шатском водохранилище около деревни Богдановка во время занятий по айскайтингу провалились под лед и утонули два кайтера: 48-летний спортсмен и еще один мужчина, личность которого до сих пор не установлена.

По предварительной информации, один из мужчин катался на поверхности льда на лыжах, второй — на коньках с парашютом. Один из экстремалов попал в промоину и начал тонуть, второй бросился ему на помощь, но тоже провалился под лед. Как сообщают очевидцы трагедии, один из мужчин утонул практически сразу, второй пытался выбраться около трех часов. Подоспевшие на помощь люди пытались его вытащить с помощью веревки, но безрезультатно.

Факт трагедии Myslo подтвердили в УМВД России по Тульской области. Как сообщили в ведомстве, тело одного мужчины извлечено, поиски тела второго продолжаются.

Автор: Юлия Гришина , сегодня, в 13:37
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Место
Новомосковский районТульская область

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