Тульские зрители увидят 12 известнейших мюзиклов за полтора часа

Теона Дольникова исполнит одну из главных ролей (фото информационного агентства ТАСС)

Это настоящая театрализованная сказка с шикарными костюмами, великолепной хореографией, захватывающими цирковыми номерами и талантливейшими артистами московских мюзиклов. За спектакль длительностью 1,5 часа зрители увидят лучшие номера из популярных мюзиклов:

«Нотр-Дам де Пари»,

«Ромео и Джульетта»,

«12 стульев»,

«Русалочка»,

«Звуки музыки»,

«Кошки»,

«Чикаго»,

«Маmmа Мia!»,

«Красавица и Чудовище»,

«Алые паруса»,

«Норд-Ост»,

«Метро».

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Продюсер проекта Владимир Дыбский в прошлом сам был участником прогремевших на всю страну Notre Dame de Paris и «Графа Монте-Кристо». Опираясь на свой опыт при создании проекта «12 мюзиклов», Владимир поставил перед собой нелегкую, но весьма благородную задачу — соединить в единый ряд разные по сюжету и музыкальной стилистике произведения и, главное, — познакомить зрителя с лучшими образцами такого жанра, как мюзикл.

Немаловажной частью любого мюзикла являются вокальные партии. В этом шоу примут участие блистательные артисты — Анастасия Гончар, Алексей Лосихин, Валерий Анохин, Карине Асирян, Антон Деров и др. Одну из главных ролей сыграет звезда мюзиклов «Метро», «Граф Орлов» и «Пола Негри» Теона Дольникова.

Арии артистов сопровождает потрясающий балет и высокопрофессиональные музыканты, среди которых — виртуозный скрипач Владимир Ветт. Волшебные звуки его скрипки плавно перетекают один в другой, и эта непрерывная линия держит зрителя в восхищенном напряжении с первой до последней минуты.

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Первый спектакль «12 мюзиклов» был представлен широкой публике в 2011 году. Невероятный симбиоз вокала, хореографии, видеоэффектов на основе самых популярных хитов мировых мюзиклов превращается в масштабное и яркое шоу. Каждый показ неизменно встречает бурный приём и надолго остается в памяти зрителей.

Обе актерские труппы «12 мюзиклов» состоят из звезд российских мюзиклов. В них вошли артисты, хорошо известные публике благодаря прокату в России самых популярных ярких и нашумевших музыкальных спектаклей, и артисты балета, работавшие в этих мюзиклах.