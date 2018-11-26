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Тульские зрители увидят 12 известнейших мюзиклов за полтора часа
Теона Дольникова исполнит одну из главных ролей (фото информационного агентства ТАСС)

Тульские зрители увидят 12 известнейших мюзиклов за полтора часа

Легендарное шоу «12 мюзиклов» состоится в Городском концертном зале 12 декабря.

Это настоящая театрализованная сказка с шикарными костюмами, великолепной хореографией, захватывающими цирковыми номерами и талантливейшими артистами московских мюзиклов. За спектакль длительностью 1,5 часа зрители увидят лучшие номера из популярных мюзиклов:

  • «Нотр-Дам де Пари»,
  • «Ромео и Джульетта»,
  • «12 стульев»,
  • «Русалочка»,
  • «Звуки музыки»,
  • «Кошки»,
  • «Чикаго»,
  • «Маmmа Мia!»,
  • «Красавица и Чудовище»,
  • «Алые паруса»,
  • «Норд-Ост»,
  • «Метро».

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Продюсер проекта Владимир Дыбский в прошлом сам был участником прогремевших на всю страну Notre Dame de Paris и «Графа Монте-Кристо». Опираясь на свой опыт при создании проекта «12 мюзиклов», Владимир поставил перед собой нелегкую, но весьма благородную задачу — соединить в единый ряд разные по сюжету и музыкальной стилистике произведения и, главное, — познакомить зрителя с лучшими образцами такого жанра, как мюзикл.

Немаловажной частью любого мюзикла являются вокальные партии. В этом шоу примут участие блистательные артисты — Анастасия Гончар, Алексей Лосихин, Валерий Анохин, Карине Асирян, Антон Деров и др. Одну из главных ролей сыграет звезда мюзиклов «Метро», «Граф Орлов» и «Пола Негри» Теона Дольникова.

Арии артистов сопровождает потрясающий балет и высокопрофессиональные музыканты, среди которых — виртуозный скрипач Владимир Ветт. Волшебные звуки его скрипки плавно перетекают один в другой, и эта непрерывная линия держит зрителя в восхищенном напряжении с первой до последней минуты.

Билеты на театрализованное шоу можно приобрести в нашем сервисе Myslo-касса по привлекательной цене — 1000-1400 рублей.

Благодаря отсутствию дополнительных наценок это самое выгодное предложение среди онлайн-касс города.

 

Первый спектакль «12 мюзиклов» был представлен широкой публике в 2011 году. Невероятный симбиоз вокала, хореографии, видеоэффектов на основе самых популярных хитов мировых мюзиклов превращается в масштабное и яркое шоу. Каждый показ неизменно встречает бурный приём и надолго остается в памяти зрителей.

Обе актерские труппы «12 мюзиклов» состоят из звезд российских мюзиклов. В них вошли артисты, хорошо известные публике благодаря прокату в России самых популярных ярких и нашумевших музыкальных спектаклей, и артисты балета, работавшие в этих мюзиклах.

 

Автор: Настя Якушина, сегодня, в 13:46 +1
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Место
Городской концертный зал

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