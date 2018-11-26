Тульские зрители увидят 12 известнейших мюзиклов за полтора часа
Легендарное шоу «12 мюзиклов» состоится в Городском концертном зале 12 декабря.
Это настоящая театрализованная сказка с шикарными костюмами, великолепной хореографией, захватывающими цирковыми номерами и талантливейшими артистами московских мюзиклов. За спектакль длительностью 1,5 часа зрители увидят лучшие номера из популярных мюзиклов:
- «Нотр-Дам де Пари»,
- «Ромео и Джульетта»,
- «12 стульев»,
- «Русалочка»,
- «Звуки музыки»,
- «Кошки»,
- «Чикаго»,
- «Маmmа Мia!»,
- «Красавица и Чудовище»,
- «Алые паруса»,
- «Норд-Ост»,
- «Метро».
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Продюсер проекта Владимир Дыбский в прошлом сам был участником прогремевших на всю страну Notre Dame de Paris и «Графа Монте-Кристо». Опираясь на свой опыт при создании проекта «12 мюзиклов», Владимир поставил перед собой нелегкую, но весьма благородную задачу — соединить в единый ряд разные по сюжету и музыкальной стилистике произведения и, главное, — познакомить зрителя с лучшими образцами такого жанра, как мюзикл.
Немаловажной частью любого мюзикла являются вокальные партии. В этом шоу примут участие блистательные артисты — Анастасия Гончар, Алексей Лосихин, Валерий Анохин, Карине Асирян, Антон Деров и др. Одну из главных ролей сыграет звезда мюзиклов «Метро», «Граф Орлов» и «Пола Негри» Теона Дольникова.
Арии артистов сопровождает потрясающий балет и высокопрофессиональные музыканты, среди которых — виртуозный скрипач Владимир Ветт. Волшебные звуки его скрипки плавно перетекают один в другой, и эта непрерывная линия держит зрителя в восхищенном напряжении с первой до последней минуты.
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Первый спектакль «12 мюзиклов» был представлен широкой публике в 2011 году. Невероятный симбиоз вокала, хореографии, видеоэффектов на основе самых популярных хитов мировых мюзиклов превращается в масштабное и яркое шоу. Каждый показ неизменно встречает бурный приём и надолго остается в памяти зрителей.
Обе актерские труппы «12 мюзиклов» состоят из звезд российских мюзиклов. В них вошли артисты, хорошо известные публике благодаря прокату в России самых популярных ярких и нашумевших музыкальных спектаклей, и артисты балета, работавшие в этих мюзиклах.