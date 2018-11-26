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Гендиректор тульского ООО «Гипромаш» осужден за неуплату 16 млн налогов

Гендиректор тульского ООО «Гипромаш» осужден за неуплату 16 млн налогов

Суд приговорил экс-руководителя предприятия к штрафу на сумму 260 тысяч рублей.

Доказательства, собранные сотрудниками отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 46-летнему генеральному директору ООО «Гипромаш». Как уточняет пресс-служба ведомства, мужчина обвинялся в крупном уклонении от налогов.

В ходе предварительного расследования установлено, что на протяжении трёх лет мужчина заключал с фирмой-однодневкой договоры поставки. Позже он получал недостоверные счета-фактуры от фирмы-контрагента, в которых была отражена стоимость фиктивно поставленной продукции.

Эти суммы включались в налоговые декларации, которые затем были подписаны подсудимым и переданы в налоговый орган. В результате в бюджет не поступило 16277920 рублей.

В ходе расследования на имущество фигуранта и ООО «Гипромаш» был наложен арест. Приговором суда подсудимому назначен штраф в размере 260 тысяч рублей. Также он обязан заплатить в бюджет государства 16270000 рублей. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:10 +1
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