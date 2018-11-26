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Суетливые Львы и забывчивые Раки: новый астропрогноз для тульских водителей

Суетливые Львы и забывчивые Раки: новый астропрогноз для тульских водителей

Традиционная подборка не слишком серьёзных рекомендаций, напоминающая о важных и нужных вещах.

Инспекторы по пропаганде БДД тульского УГИБДД в очередной раз напоминают: залог безаварийной и безопасной езды – неукоснительное соблюдение ПДД.

На этой неделе Овнам не рекомендуется слепо доверять гаджетам. Навигатор – это хорошо, но лучше внимательнее смотреть на дорогу, чтобы вовремя заметить объезд или ремонт дороги.

У Тельцов ожидается тяжелая трудовая неделя, которая может привести к переутомлению и невнимательности, что пагубно скажется на их вождении. Садясь за руль, здраво оцените свое физическое состояние.

Неделя для Близнецов вполне удачная. Только вот «слепая вера» в нее может вас подвести. Неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения поможет вам не свернуть с «белой полосы».

Раков ждёт суматоха, суета и, как следствие – повышенная забывчивость. Перед тем, как сесть за руль, обязательно проверьте наличие всех необходимых документов.

Суета настигнет и гордых Львов. На этой неделе вы будете пытаться успеть везде и сразу. Но помните, если вы не хотите лишних проблем – не превышайте скоростной режим. И не разгоняйтесь перед пешеходными переходами.

Для Дев неделя будет нейтральной. Особо внимание стоит уделить соблюдению безопасной дистанции до впереди движущегося автомобиля. Помните, что в зимний тормозной путь увеличивается. Вдруг кто-то резко затормозит?

Начавшаяся неделя будет крайне непростой у Весов. Особенно это коснется проездов перекрестков. Освежите свои знания ПДД и вспомните, как правильно проезжать перекрестки равнозначных дорог.

Скорпионам стоит вспомнить о соблюдении скоростного режима и безопасной дистанции. Пренебрежение данными правилами может привести к не самым благоприятным последствиям.

Для Стрельцов неделя будет достаточно неплохой. Только будьте внимательны в пробках, не сбивайте чужие зеркала, стремясь протиснуться на лишние полметра вперед. Проявите терпение.

Активная неделя намечается у Козерогов. Чтобы избежать неприятных сюрпризов на дороге, не стоит пользоваться телефоном за рулем. Для уверенного контроля автомобиля обе руки должны находиться на руле, а ваше внимание должно быть полностью сконцентрировано на дороге.

Вполне лояльная неделя ожидает Водолеев. Но правила парковки никто не отменял. Помните: оставляя автомобиль в неположенном месте, вы рискуете найти его на штрафстоянке. 

Рыбам рекомендуется плыть в общем потоке автомобилей. Не стоит пытаться догнать и перегнать всех подряд. Соблюдайте скоростной режим, и неделя пройдет крайне спокойно и гладко.

Уважаемые водители, помните: независимо от вашего автогороскопа, соблюдение ПДД одинаково важно для всех. Удачи на дорогах!

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:39 −1
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