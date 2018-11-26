Губернский каток в Туле будет работать ежедневно с 10.00 до 22.00

Фото из архива Myslo.

Губернский каток торжественно откроется в Туле 7 декабря – в день старта проекта «Тула – новогодняя столица России». Перед туляками с фееричным ледовым шоу выступят прославленные российские фигуристы.

По инициативе главы региона Алексея Дюмина каток с искусственным льдом будет открыт на главной площади города уже вторую зиму подряд. Директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева рассказала, что в этом году площадь катка значительно выросла:

– Теперь здесь могут одновременно кататься 250 человек. Кроме того, увеличена площадь пункта проката и количество выдаваемых коньков.

Каждый день каток будет работать с 10.00 до 22.00. Через каждые полтора часа катания полчаса будет выделяться для приведения льда в порядок. Ещё одно новшество – хоккейные матчи. В этом году они будут проводиться впервые. Такое решение было принято по просьбам туляков. Губернский каток будет работать до марта.