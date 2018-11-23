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Под Ясногорском водитель, лишенный прав за пьянство, устроил ДТП

Под Ясногорском водитель, лишенный прав за пьянство, устроил ДТП

В аварии пострадала девочка-подросток, ехавшая с ним на пассажирском кресле.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 ноября в 19.00 на 12-м километре автодороги «Н. Клейменово – Ясногорск – Мордвес» Ясногорского района Тульской области.
 
30-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель и 15-летняя девочка, ехавшая с ним, госпитализированы.
 
В Госавтоинспекции Тульской области отметили, что мужчина в сентябре 2018 года был лишен прав на управление транспортным средством за езду в состоянии алкогольного опьянения. Ему запретили садиться за руль на 2,5 года.
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:43 +1
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