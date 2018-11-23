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В Туле состоялся областной кадетский бал: большой фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле состоялся областной кадетский бал: большой фоторепортаж

Праздник состоялся 22 ноября в Тульском государственном музее оружия.

Кадетский бал проходит в Туле уже пятый раз, но в этом году впервые на него прибыли ребята из других областей. По сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось более чем в два раза.
 
На бал были приглашены воспитанники суворовских военных училищ, кадетских корпусов и кадетских классов из Тулы, Москвы, Калуги и Калужской области 12 до 17 лет. Всего было около 200 человек.
 
Конкурсная программа включала в себя 26 номеров. Ребята представили зрителям полонез, русский вальс, кадриль, рок-н-ролл и вальсовый котильон. В завершение жюри определило лучшую пару, которая поедет на Всероссийский кадетский бал.
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Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 1
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 2
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Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 31
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 32
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 33
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 34
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 35
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 36
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 37
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 38
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 39
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 40
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 41
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 42
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 43
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 44
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 45
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 46
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 47
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 48
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 49
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 50
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 51
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 52
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 53
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 54
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 55
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 56
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 57
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 58
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 59
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 60
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 61
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 62
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 63
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 64
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 65
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 66
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 67
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 68
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 69
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 70
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 71
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 72
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 73
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 74
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 75
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 76
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 77
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 78
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 79
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 80
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 81
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 82
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 83
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 84
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 85
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 86
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 87
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 88
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 89
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 90
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 91
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 92
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 93
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 94
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 95
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 96
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 97
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 98
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 99
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 100
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Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 105
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 106
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 107
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 108
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 109
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 110
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 111
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 112
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 113
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 114
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 115
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 116
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 117
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 118
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 119
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 120
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 121
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 122
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 123
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 124
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 125
Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 126
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Областной кадетский бал: Большой фоторепортаж, Фото: 128
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:11 +1
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