В Туле состоялся областной кадетский бал: большой фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

Кадетский бал проходит в Туле уже пятый раз, но в этом году впервые на него прибыли ребята из других областей. По сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось более чем в два раза.

На бал были приглашены воспитанники суворовских военных училищ, кадетских корпусов и кадетских классов из Тулы, Москвы, Калуги и Калужской области 12 до 17 лет. Всего было около 200 человек.

Конкурсная программа включала в себя 26 номеров. Ребята представили зрителям полонез, русский вальс, кадриль, рок-н-ролл и вальсовый котильон. В завершение жюри определило лучшую пару, которая поедет на Всероссийский кадетский бал.