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В Туле приставы поймали туляка-алиментщика на живца
Фото из архива Myslo.

В Туле приставы поймали туляка-алиментщика на живца

Мужчина задолжал своему ребенку более 200 тыс. рублей.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов с жителя Тулы. По решению суда мужчина должен был выплачивать деньги на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.

Однако горе-отец выплачивать алименты не спешил, от приставов скрывался, по месту жительства не проживал. Общая сумма долга составила более 200 000 рублей. В итоге мужчину объявили в розыск.

Приставы установили, что должник неофициально работает сантехником. Под видом клиента они оформили заявку на ближайший к отделу адрес якобы о необходимости устранить неполадки в работе крана. Сразу же после того, как должник явился по указанному адресу, его доставили в отдел по взысканию алиментных платежей.

В отношении мужчины составили протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» КоАП РФ. Материалы были переданы в суд.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 80 часов обязательных работ.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:34 +6
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