В Туле из-за ДТП на ул. Волкова встали трамваи

Фото Lexus650.

15 ноября утром в Туле на пересечении улиц Волкова и Металлургов произошло незначительное ДТП: автомобиль такси столкнулся с трамваем. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец.

По предварительным данным, никто не пострадал. На момент публикации новости из-за аварии собирается пробка, а также встали трамваи в сторону центра. Будьте внимательны и заранее выбирайте пути объезда!