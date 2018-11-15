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В Туле из-за ДТП на ул. Волкова встали трамваи
Фото Lexus650.

В Туле из-за ДТП на ул. Волкова встали трамваи

Очевидцы сообщают, что движение трамваев оказалось блокировано в сторону центра.

15 ноября утром в Туле на пересечении улиц Волкова и Металлургов произошло незначительное ДТП: автомобиль такси столкнулся с трамваем. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец.

По предварительным данным, никто не пострадал. На момент публикации новости из-за аварии собирается пробка, а также встали трамваи в сторону центра. Будьте внимательны и заранее выбирайте пути объезда!

сегодня, в 09:42 +2
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