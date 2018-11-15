Туляки просят установить в Лобыревском переулке ограничивающие скорость знаки

Также жители предложили обустроить там тротуар.

Туляки просят организовать дорожное движение в Лобыревском переулке. С таким предложением в главное управление администрации Тулы по Советскому территориальному округу обратилась инициативная группа граждан.

Жители просят установить поручни, дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, а также обустроить тротуар.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что заявки жителей рассмотрят специалисты управления по транспорту и дорожному хозяйству.