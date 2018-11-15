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Туляки просят установить в Лобыревском переулке ограничивающие скорость знаки

Туляки просят установить в Лобыревском переулке ограничивающие скорость знаки

Также жители предложили обустроить там тротуар.

Туляки просят организовать дорожное движение в Лобыревском переулке. С таким предложением в главное управление администрации Тулы по Советскому территориальному округу обратилась инициативная группа граждан.

Жители просят установить поручни, дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, а также обустроить тротуар.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что заявки жителей рассмотрят специалисты управления по транспорту и дорожному хозяйству.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:16 +1
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