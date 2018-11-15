В Туле ищут пропавшую 12-летнюю девочку

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 12-летней Ксении П., которая 15 ноября ушла из школы в неизвестном направлении.

Приметы: рост 150 см, глаза карего цвета, волосы темно-русые ниже плеч, заплетены в косички.

Была одета в пуховик бирюзового цвета с воротником из искусственного меха черного цвета, бордовую вязаную шапку с помпоном и ботинки темного цвета с блестками.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам: 8(953)443-14-80, 8(800)700-54-52 или 112.

UPD: В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что девочка найдена, с ней всё в порядке. Никаких противоправных действий в отношении неё не совершалось. В соответствии с действующим законодательством, редакция Myslo убирает из публикации личные данные и изображение несовершеннолетней.