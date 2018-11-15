новости
новости
Регистрация
Какие дома в Туле останутся без света 16 ноября

Какие дома в Туле останутся без света 16 ноября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

Отключения пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. 1-я Гостеевская, 11,
  • ул. Салтыкова-Щедрина, 11-19 (нечётн.), 14-26 (чётн.),
  • ул. Академика Павлова, 115-141 (нечётн.), 128-142 (чётн.),
  • ул. Станиславского, 62-92 (чётн), 85-95 (нечётн.),
  • ул. Сулеймана Стальского, 21-25 (нечётн.), 34-38 (чётн.),
  • ул. Лескова, 13-23-а (нечётн.), 2-6 (чётн.),
  • ул. Лазо, 14,
  • ул. Котовского, 22,
  • ул. Скуратовская, 89, 91, 91-а, 97, 99, 101, 103,
  • п. Рудаково: ул. Победы, 3-а-35,
  • ул. Люлина, 2-18 (чётн.), 9,
  • ул. Советская, 11, 6/2,
  • ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-36 (чётн.),
  • ул. Школьная, 1-45 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 1-29,
  • ул. Октябрьская, 1-18,
  • ул. Кирова, 1-16,
  • ул. Трудовая, 1-9,
  • ул. Мосина, 5,
  • ул. Ленина, 7,
  • пер. Красный, 2,
  • п. Косая Гора: Орловское шоссе, 28-56 (чётн.),
  • ул. Чкалова, 15-31 (нечётн.), 12-28 (чётн.),
  • ул. Марата, 2-18 (чётн.), 1-25 (нечётн.),
  • ул. Калинина, 3, 4, 9, 12,
  • ул. Оружейная, 5-а, 9-а, 1, 3, 3-а, 7-б, 7-в, 9, 11,
  • ул. Смидович, 8, 6, 6-а, 6-б,
  • ул. Мира, 50, 52, 52-а,
  • ул. Болдина, 145-б, 147-а, 145-в, 145-а, 147-б,
  • п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18,
  • ул. Киреевская, 9-29,
  • ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20,
  • Мясново: 7-й пр-д, 1-б-е, 2-а-и,
  • 3-й Полюсный пр-д, 1-20,
  • 18-й пр-д, 20-26 (чётн.), 13, 15,
  • ул. Чмутова, 101-111 (нечётн.).
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
отключение электроэнергиигде в Туле отключат светплановые отключения электричества
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле ищут пропавшую 12-летнюю девочку
В Туле ищут пропавшую 12-летнюю девочку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.