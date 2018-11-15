Какие дома в Туле останутся без света 16 ноября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
Отключения пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- ул. 1-я Гостеевская, 11,
- ул. Салтыкова-Щедрина, 11-19 (нечётн.), 14-26 (чётн.),
- ул. Академика Павлова, 115-141 (нечётн.), 128-142 (чётн.),
- ул. Станиславского, 62-92 (чётн), 85-95 (нечётн.),
- ул. Сулеймана Стальского, 21-25 (нечётн.), 34-38 (чётн.),
- ул. Лескова, 13-23-а (нечётн.), 2-6 (чётн.),
- ул. Лазо, 14,
- ул. Котовского, 22,
- ул. Скуратовская, 89, 91, 91-а, 97, 99, 101, 103,
- п. Рудаково: ул. Победы, 3-а-35,
- ул. Люлина, 2-18 (чётн.), 9,
- ул. Советская, 11, 6/2,
- ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-36 (чётн.),
- ул. Школьная, 1-45 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 1-29,
- ул. Октябрьская, 1-18,
- ул. Кирова, 1-16,
- ул. Трудовая, 1-9,
- ул. Мосина, 5,
- ул. Ленина, 7,
- пер. Красный, 2,
- п. Косая Гора: Орловское шоссе, 28-56 (чётн.),
- ул. Чкалова, 15-31 (нечётн.), 12-28 (чётн.),
- ул. Марата, 2-18 (чётн.), 1-25 (нечётн.),
- ул. Калинина, 3, 4, 9, 12,
- ул. Оружейная, 5-а, 9-а, 1, 3, 3-а, 7-б, 7-в, 9, 11,
- ул. Смидович, 8, 6, 6-а, 6-б,
- ул. Мира, 50, 52, 52-а,
- ул. Болдина, 145-б, 147-а, 145-в, 145-а, 147-б,
- п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18,
- ул. Киреевская, 9-29,
- ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20,
- Мясново: 7-й пр-д, 1-б-е, 2-а-и,
- 3-й Полюсный пр-д, 1-20,
- 18-й пр-д, 20-26 (чётн.), 13, 15,
- ул. Чмутова, 101-111 (нечётн.).
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