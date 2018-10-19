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В Туле водители устроили фиктивное ДТП, чтобы получить страховку

В Туле водители устроили фиктивное ДТП, чтобы получить страховку

Трое мужчин получили 300 тысяч рублей.

В производстве следователей отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Тульской области находится уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По предварительным данным, 5 сентября 2017 года в Пролетарском районе Тулы группа лиц по предварительному сговору инсценировала ДТП. Для получения необходимых для страховых выплат документов, мужчины обратились в полицию. Полученные справки злоумышленники передали в страховую компанию, однако в производстве страховой выплаты им отказали.

Один из участников «аварии» не согласился с таким исходом. Он обратился в районный суд с иском о взыскании страхового возмещения, штрафа, компенсации морального вреда и судебных расходов. В итоге мужчина отсудил у страховой компании 300 000 рублей.

Деньги злоумышленники разделили между собой.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ России.

- Согласованными действиями следователей следственного управления, а также оперативных сотрудников ОЭБ УФСБ России по Тульской области установлены лица, причастные к совершению указанного преступления. Ими оказались трое мужчин 37 лет, 47 лет, 30 лет, — сообщили в пресс-службе СК РФ по Тульской области,

Следователи провели допросы указанных лиц, им предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения, проведены обыски.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:59 +1
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