«Тулица» сыграет два матча в «Новом поколении»

Фото пресс-службы ВК «Тулица».

В рамках третьего тура чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А» «Тулица» сыграет с «Импульсом». Оба матча состоятся в СК «Новое поколение» (Тула, ул. Металлургов, 22-а), 16 ноября в 18.30, 17 ноября в 16.00.

Для болельщиков будет доступна онлайн-трансляция игр на Youtube-канале ВК «Тулица».

Напомним, в четырех матчах «Тулица» добыла четыре победы. Волейбольная команда занимает лидирующую строчку в турнирной таблице.