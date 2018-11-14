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«Тулица» сыграет два матча в «Новом поколении»
Фото пресс-службы ВК «Тулица».

«Тулица» сыграет два матча в «Новом поколении»

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В рамках третьего тура чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А» «Тулица» сыграет с «Импульсом». Оба матча состоятся в СК «Новое поколение» (Тула, ул. Металлургов, 22-а), 16 ноября в 18.30, 17 ноября в 16.00.

Для болельщиков будет доступна онлайн-трансляция игр на Youtube-канале ВК «Тулица».

Напомним, в четырех матчах «Тулица» добыла четыре победы. Волейбольная команда занимает лидирующую строчку в турнирной таблице.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:17 +1
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