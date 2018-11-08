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В Тульской области в реке выловили машину с телами мужчины и женщины, пропавших 9 лет назад

В Тульской области в реке выловили машину с телами мужчины и женщины, пропавших 9 лет назад

«Шевроле Ниву» нашли рыбаки в реке Красивая Меча в Воловском районе.

На машину в реке Красивая Меча недалеко от деревень Турдей и Костомаровка в минувшие выходные случайно наткнулись местные рыбаки. Они сообщили о находке в полицию.

Транспортное средство водолазы смогли достать из воды лишь во вторник, 6 ноября. В проржавевшем «Шевроле Нива» были найдены останки двух человек.

Местные жители припомнили, что в 2009 году на берег реки приехали отдыхать мужчина и женщина. Поставили палатку, видимо, планировали заночевать. Но вскоре жители обнаружили, что вещи туристов и палатка остались на берегу, а машина и люди исчезли.

По информации Myslo, останки, предположительно, принадлежат 63-летнему жителю деревни Костомаровки и 58-летней жительнице Жуковского Московской области. Окончательно личность погибших установит экспертиза ДНК, она уже назначена.

Автомобиль, судя по номерам, зарегистрирован в Московской области (на номере был указан код региона №90). По факту исчезновения двух человек еще в 2009 году было возбуждено уголовное дело.

Следователям предстоит установить, как именно машина оказалась в водоеме и почему ее за 9 лет никто не обнаружил.

При осмотре «Нивы» выяснилось: ключа в замке зажигания нет, машина стоит на «нейтралке», ручник за эти годы сгнил. Скатилась ли машина в водоем случайно или кто-то ее столкнул, предстоит выяснить в ходе расследования.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:05 +9
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скелетированные останкимашина в рекетруп
Место
Тульская областьВоловский районКрасивая Меча

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