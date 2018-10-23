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Во время неудачного аборта врач повредил тулячке матку
Фото prberem.com.

Во время неудачного аборта врач повредил тулячке матку

В итоге матку пришлось удалить. Теперь судьбу медика решит суд.

Первый заместитель прокурора области Сергей Савенков утвердил обвинительное заключение по делу 55-летнего врача-гинеколога одной из частных тульских клиник. Мужчину обвиняют по статье «Причинение тяжкого вреда по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

По версии следствия, 27 июня этого года обвиняемых проводил операцию по искусственному прерыванию беременности своей 26-летней пациентке. Во время операции был допущен дефект — разрыв стенки матки. После этого матку женщине пришлось удалить.

В отношении обвиняемого следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, уголовное дело в отношении медика передано в суд.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:10 −2
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