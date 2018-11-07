Жительница Ефремова ударила соседку ножом в грудь

Приговором Ефремовского районного суда 56-летняя жительница районного центра осуждена за покушение на убийство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Тульской области

Судом установлено, что 7 июля женщина находилась на балконе своей квартиры и увидела стоявшую на улице около подъезда соседку по дому, с которой у нее сложились неприязненные отношения. Она взяла кухонный нож, спустилась вниз, вышла на улицу и ударила женщину в грудь.

Добить жертву ей помешала другая соседка, которая оттолкнула злоумышленницу от потерпевшей. Прибывшие на место медики спасли женщину. Суд приговорил преступницу к шести с половиной годам колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.