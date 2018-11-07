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Жительница Ефремова ударила соседку ножом в грудь

Жительница Ефремова ударила соседку ножом в грудь

Потерпевшую удалось спасти. Злоумышленница проведёт 6,5 лет в колонии общего режима.

Приговором Ефремовского районного суда 56-летняя жительница районного центра осуждена за покушение на убийство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Тульской области

Судом установлено, что 7 июля женщина находилась на балконе своей квартиры и увидела стоявшую на улице около подъезда соседку по дому, с которой у нее сложились неприязненные отношения. Она взяла кухонный нож, спустилась вниз, вышла на улицу и ударила женщину в грудь.

Добить жертву ей помешала другая соседка, которая оттолкнула злоумышленницу от потерпевшей. Прибывшие на место медики спасли женщину. Суд приговорил преступницу к шести с половиной годам колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
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