Какие дома в Туле обесточат 8 ноября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:
- ул. М. Тореза, 11-а,
- ул. Тимирязева, 15,
- ул. Дм. Ульянова, 15, 17, 21,
- ул. Революции, 28, 55, 30,
- п. Хомяково: Хомяковский пр-д, 13-55,
- п. Лихвинка: Новорабочий пр-д, 40-50, 13-26,
- п. Косая Гора: СНТ «Металлург», ул. Колхозная,
- п. Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2-40,
- ул. Ракетная, 7-а, 12,
- ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
- ул. Демьянова, 37, 39, 41-а, 35, 24, 43, 45-а, 24,
- ул. Некрасова, 60,
- п. Косая Гора: ул. Дронова, 17-43 (нечётн.),
- ул. Комсомольская, 1-19 (нечётн.),
- ул. Л. Толстого, 1-20,
- ул. Пионерская, 1-20,
- ул. Лесная, 1-а-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- п. Толстовские дачи: ул. Вахрушева, 1-24,
- ул. Л. Толстого, 1-65 (нечётн.),
- ул. Зелёная, 7, 9,
- ул. Овражная, 3, 4, 5,
- ул. Папанина, 8-16 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
- ул. Чкалова, 14, 16,
- пр-д Чапаевский, 2-21,
- Толстовский пр-д, 1-19,
- Мясново: пр-д Новорабочий, 40-50, 13-26,
- ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
- 5-й Лихвинский пр-д, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а-14,
- 9-й Лихвинский пр-д, 16-д, 20-а, 18-28-а (чётн.),
- 1-й Лихвинский пр-д, 30-а, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.),
- ул. Колхозная, 4-а-14-б, 20,
- ул. Казанская, 2, 16, 3,
- 2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а,
- 3-й Лихвинский пр-д, 17-41-а (нечётн.), 22-42 (чётн.),
- 4-й Лихвинский пр-д, 2-7,
- 5-й Лихвинский пр-д, 2,
- ул. Сафонова, 1-23 (нечётн.), 10-42 (чётн.),
- ул. Михалковская, 1-а, 2-е, 7, 9,
- ул. Самарская, 3-а, 14,
- ул. Невская, 10, 11, 19,
- ул. Вятская, 2, 4,
- ул. Тверская, 2, 5, 6, 13,
- ул. Ярославского, 2-а-24 (чётн.), 19-39 (нечётн.),
- ул. 2-я Зеркальная, 1-12,
- ул. Серебровская, 39, 41,
- ул. Радищева, 13-19 (нечётн.), 22, 24, 26,
- ул. Болдина, 24, 28,
- пр-д Вильямса, 7, 8,
- ул. Мусоргского, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Докучаева, 17-30,
- ул. Комбайновая, 11-14.
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