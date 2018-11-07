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Какие дома в Туле обесточат 8 ноября

Какие дома в Туле обесточат 8 ноября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:

  • ул. М. Тореза, 11-а,
  • ул. Тимирязева, 15,
  • ул. Дм. Ульянова, 15, 17, 21,
  • ул. Революции, 28, 55, 30,
  • п. Хомяково: Хомяковский пр-д, 13-55,
  • п. Лихвинка: Новорабочий пр-д, 40-50, 13-26,
  • п. Косая Гора: СНТ «Металлург», ул. Колхозная,
  • п. Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2-40,
  • ул. Ракетная, 7-а, 12,
  • ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
  • ул. Демьянова, 37, 39, 41-а, 35, 24, 43, 45-а, 24,
  • ул. Некрасова, 60,
  • п. Косая Гора: ул. Дронова, 17-43 (нечётн.),
  • ул. Комсомольская, 1-19 (нечётн.),
  • ул. Л. Толстого, 1-20,
  • ул. Пионерская, 1-20,
  • ул. Лесная, 1-а-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • п. Толстовские дачи: ул. Вахрушева, 1-24,
  • ул. Л. Толстого, 1-65 (нечётн.),
  • ул. Зелёная, 7, 9,
  • ул. Овражная, 3, 4, 5,
  • ул. Папанина, 8-16 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
  • ул. Чкалова, 14, 16,
  • пр-д Чапаевский, 2-21,
  • Толстовский пр-д, 1-19,
  • Мясново: пр-д Новорабочий, 40-50, 13-26,
  • ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
  • 5-й Лихвинский пр-д, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а-14,
  • 9-й Лихвинский пр-д, 16-д, 20-а, 18-28-а (чётн.),
  • 1-й Лихвинский пр-д, 30-а, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.),
  • ул. Колхозная, 4-а-14-б, 20,
  • ул. Казанская, 2, 16, 3,
  • 2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а,
  • 3-й Лихвинский пр-д, 17-41-а (нечётн.), 22-42 (чётн.),
  • 4-й Лихвинский пр-д, 2-7,
  • 5-й Лихвинский пр-д, 2,
  • ул. Сафонова, 1-23 (нечётн.), 10-42 (чётн.),
  • ул. Михалковская, 1-а, 2-е, 7, 9,
  • ул. Самарская, 3-а, 14,
  • ул. Невская, 10, 11, 19,
  • ул. Вятская, 2, 4,
  • ул. Тверская, 2, 5, 6, 13,
  • ул. Ярославского, 2-а-24 (чётн.), 19-39 (нечётн.),
  • ул. 2-я Зеркальная, 1-12,
  • ул. Серебровская, 39, 41,
  • ул. Радищева, 13-19 (нечётн.), 22, 24, 26,
  • ул. Болдина, 24, 28,
  • пр-д Вильямса, 7, 8,
  • ул. Мусоргского, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Докучаева, 17-30,
  • ул. Комбайновая, 11-14.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:45 +2
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