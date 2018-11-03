На полигоне ТБО под Тулой сгорела спецтехника

Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

В результате происшествия никто не пострадал.

2 ноября в 21.47 на пульт Единой службы спасения поступило сообщение о возгорании двух экскаваторов и бульдозера на полигоне ТБО в п. Ленинский в Туле.

Четыре пожарных расчета прибыли на место происшествия уже через 6 минут. С огнем удалось справиться в 22.03.

Пострадавших нет. В результате происшествия у техники выгорели моторные отсеки.

Причина пожара устанавливается.