Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.
На полигоне ТБО под Тулой сгорела спецтехника
В результате происшествия никто не пострадал.
2 ноября в 21.47 на пульт Единой службы спасения поступило сообщение о возгорании двух экскаваторов и бульдозера на полигоне ТБО в п. Ленинский в Туле.
Четыре пожарных расчета прибыли на место происшествия уже через 6 минут. С огнем удалось справиться в 22.03.
Пострадавших нет. В результате происшествия у техники выгорели моторные отсеки.
Причина пожара устанавливается.
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