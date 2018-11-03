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На полигоне ТБО под Тулой сгорела спецтехника
Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

На полигоне ТБО под Тулой сгорела спецтехника

В результате происшествия никто не пострадал.

2 ноября в 21.47 на пульт Единой службы спасения поступило сообщение о возгорании двух экскаваторов и бульдозера на полигоне ТБО в п. Ленинский в Туле. 

Четыре пожарных расчета прибыли на место происшествия уже через 6 минут.  С огнем удалось справиться в 22.03.

Пострадавших нет. В результате происшествия у техники выгорели моторные отсеки.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:48 −1
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