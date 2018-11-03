На два дня большая часть Богородицка осталась без воды

Фото из архива Myslo.

Со 2 ноября большая часть домов в Богородицке осталась без воды. Как сообщили Myslo в ЕДДС, отключение связано с плановыми ремонтными работами на Васильевском водозаборе. Работы начались в 9.00, во время работ произошли порывы водопроводных труб.

На месте аварии работают три бригады коммунальщиков. Планируется завершить все работы к 14.30, еще около трех часов понадобится на заполнение системы. Вода во всех домах должна появиться к 17.00.

Администрация города организовала подвоз воды в социально значимые учреждения — детский сад круглосуточного пребывания, котельные, школы и больницы.

Для жителей города организованы мобильные пункты раздачи питьевой и технической воды: