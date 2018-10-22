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Прокурор: исправление Вадима Жерздева возможно только в условиях изоляции от общества
Фото Дмитрия Дзюбина.

Прокурор: исправление Вадима Жерздева возможно только в условиях изоляции от общества

Прокурор потребовал приговорить Вадима Жерздева к 1 году и 8 месяцам колонии-поселения.

Началось судебное заседание по уголовному делу экс-главы администрации Новомосковска Вадима Жерздева. Разбирательство ведётся в Новомосковском городском суде. Ранее фигурант уголовного дела заявил о рассмотрении дела в особом порядке.
 
Прокурор заявил, что исправление Вадима Жерздева возможно только в условиях изоляции от общества. Сторона обвинения просит приговорить Жерздева к 1 году и 8 месяцам колонии-поселения и на 3 года запретить ему занимать руководящие должности в администрации. Также прокурор просит зачесть в счет наказания его нахождение под стражей и домашний арест, то есть с 4 июня 2018 года.
 
Вадим Жерздев извинился за свое преступление. В ходе судебных прений бывший чиновник заявил, что полностью признает вину.

– Я хочу принести извинения администрации Новомосковска за нанесение ущерба имиджу, — заявил он.
 
Напомним, Вадим Жерздев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при проведении зимой 2017 года аукциона по продаже земельных участков.
 
 
По версии следствия, глава администрации города пытался по заниженной цене продать ООО «Энергопромстрой» три земельных участка на ул. Трудовые Резервы. Компания планировала организовать на этих земельных участках платную парковку.
 
Но заявку на участие в аукционе подали ещё двое: Алексей Крючков и Денис Гусев. В тот же день после поступления заявки Жерздев звонил обоим участникам и требовал, чтобы они сняли свои кандидатуры. Гусев под давлением согласился, но Крючков категорически отказался. В связи с этим Вадим Жерздев дал указание подчиненным под предлогом наличия на землях объектов водоснабжения отменить аукцион. 22 февраля в администрацию города поступила жалоба Крючкова на незаконную отмену аукциона. Подробнее — здесь.
 
Подсудимый полностью признал свою вину.
 
 

Вадиму Жерздеву грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо арест на срок от четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет.

 

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:57 +1
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