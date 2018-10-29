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Суд вынес приговор экс-главе администрации Новомосковска Вадиму Жерздеву
Фото Дмитрия Дзюбина.

Суд вынес приговор экс-главе администрации Новомосковска Вадиму Жерздеву

Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Новомосковский городской суд вынес приговор бывшему главе администрации города Вадиму Жерздеву. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Приговором суда Жерздеву назначено наказание в виде двух лет колонии-поселения, также на три года лишение права занимать руководящие должности. Наказание исчисляется с момента заключения бывшего чиновника под домашний арест.

 
Вадим Жерздев признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при проведении зимой 2017 года аукциона по продаже земельных участков.
 
 
По версии следствия, глава администрации города пытался по заниженной цене продать ООО «Энергопромстрой» три земельных участка на ул. Трудовые Резервы. Компания планировала организовать на этих земельных участках платную парковку.
 
Но заявку на участие в аукционе подали ещё двое: Алексей Крючков и Денис Гусев. В тот же день после поступления заявки Жерздев звонил обоим участникам и требовал, чтобы они сняли свои кандидатуры. Гусев под давлением согласился, но Крючков категорически отказался. В связи с этим Вадим Жерздев дал указание подчиненным под предлогом наличия на землях объектов водоснабжения отменить аукцион. 22 февраля в администрацию города поступила жалоба Крючкова на незаконную отмену аукциона. Подробнее — здесь.

 

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