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В Ефремове воры пробрались в магазин через канализацию

В Ефремове воры пробрались в магазин через канализацию

Подозреваемые – три парня в возрасте от 16 до 17 лет.

В Ефремове полицейские установили подозреваемых в совершении кражи из магазина. По предварительным данным, злоумышленники использовали необычный способ для проникновения в торговую точку.

Подозреваемые обратили внимание, что в магазине ведутся ремонтные работы по прокладке канализационных труб. При этом технический проем для канализации выходил из магазина в неиспользуемые помещения, куда имелся свободный доступ с улицы.

Как предполагают сотрудники полиции, похитители решили использовать этот технический проем, чтобы попасть внутрь. В одну из ночей им удалось осуществить задуманное. Воры украли 2000 рублей и продукты питания. Работники магазина лишь утром обнаружили следы кражи и обратились в отдел МВД. 

– Работая на месте происшествия, полицейские проверяли версию, согласно которой хищение мог совершить кто-то из проживающих неподалеку, при этом способный пробраться в технический проем для канализации, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Подозреваемыми оказались трое местных жителей в возрасте от 16 до 17 лет, один из которых ранее судим. Они признались в содеянном.

В полиции выясняют все обстоятельства кражи.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:09 +1
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