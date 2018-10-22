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Как тулякам уберечься от норовирусной инфекции

Как тулякам уберечься от норовирусной инфекции

Советы дает Роспотребнадзор.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области информирует, что норовирусы являются наиболее распространенным возбудителем инфекционных гастроэнтеритов и ответственным как минимум за половину эпизодов групповой заболеваемости диареями в мире.

Норовирусы ежегодно вызывают 685 миллионов случаев острого гастроэнтерита, из которых примерно 200 миллионов регистрируется у детей в возрасте младше 5 лет.

Норовирусная инфекция крайне заразное заболевание, что связано с низкой инфицирующей дозой патогенна (10-100 вирусных частиц). Источником инфекции является больной человек или носитель.

Основной путь передачи инфекции контактно-бытовой, в меньше степени — пищевой и водный.

Роль контактно-бытового пути возрастает в детских учреждениях и коллективах с круглосуточным пребыванием людей (стационары, детские дома, дома престарелых, оздоровительные лагеря и др.). Ведущие факторы передачи при этом — предметы интерьера, одежда, игрушки и др.

Ключевые меры профилактики норовирусной инфекции в организованном коллективе:

1. Личная гигиена лиц, находящихся в коллективе и персонала учреждения:

  • мытье рук после посещения туалета, перед приемом пищи, после кашля и чихания, после контакта с потенциально загрязненными предметами (дверные ручки, перила, телефоны и прочее);
  • выбор жидкого дозированного средства гигиены (мыла) с последующим использованием одноразовых полотенец;
  • дети дошкольных организаций должны мыть руки под присмотром взрослых;
  • эффективность мытья рук достигается при коротко постриженных ногтях и отсутствии лака;
  • при использовании спиртовых дезинфектантов предпочтение необходимо отдавать средствам с концентрацией спирта не менее 70%.

2. Безопасность среды:

  • определение графика уборки помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств;
  • использование отдельного для каждой зоны уборочного инвентаря и соблюдение условий его хранения (чистый, сухой, в отдельном месте);
  • использование для сбора мусора педальных ведер и своевременная их очистка.

3. Безопасность питания:

  • наличие у сотрудников, контактирующих с пищей, медицинских книжек и отметки в них о прохождении гигиенического обучения и аттестации;
  • своевременное отстранение от работы персонала пищеблоков при наличии диареи и рвоты;
  • приостановление реализации всех потенциально контаминированных продуктов питания.

Если ваш ребенок заболел, не ведите его в детский сад или в школу, чтобы не заразить инфекцией других детей, обратитесь за медицинской помощью к врачу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:04 +4
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