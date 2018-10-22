В Туле на ул. Академика Павлова водитель «девятки» сбил подростка и скрылся

Фото УГИБДД по Тульской области.

В 21.05 в Туле на улице Академика Павлова водитель сбил 16-летнего пешехода и скрылся с места происшествия. По предварительной информации, парень переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Медицинскую помощь пострадавшему оказали в больнице.

В ходе разыскных мероприятий сотрудниками розыска ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле был установлен водитель. Им оказался 24-летний молодой человек, который управлял автомобилем ВАЗ-2109. В отношении него составлен административный материал.