В Тульском музее оружия отпраздновали столетие ВЛКСМ

В здании-«шлеме» открылась новая выставка и состоялись общественные чтения.

В Тульском музее оружия стартовали мероприятия, посвященные 100-летию ВЛКСМ. Там начала работу выставка «Тульский комсомол в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

В новой экспозиции представлены документы и материалы из фондов тульских архивов, музеев, оборонных предприятий и личных коллекций туляков, посвященные деятельности комсомольцев в годы войны.

В большом конференц-зале музея состоялись общественные чтения «По страницам истории тульского комсомола». Участники обсудили вопросы, посвященные истории комсомола, осмыслению его роли и значения в истории советского государства.