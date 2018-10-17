На улице Болдина в Туле пожарные потушили «Газель»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В 15.45, на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании грузовой «Газели» на улице Болдина. На место происшествия выехали два пожарных расчета.

Добравшись до места за семь минут, они приступили к ликвидации горения. Пожар был потушен в 15.54. Никто не пострадал. В результате происшествия выгорел моторный отсек и передняя часть автомобиля, частично закоптился салон.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.