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На улице Болдина в Туле пожарные потушили «Газель»
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На улице Болдина в Туле пожарные потушили «Газель»

У машины выгорел моторный отсек и частично закоптился салон.

В 15.45, на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании грузовой «Газели» на улице Болдина. На место происшествия выехали два пожарных расчета.

Добравшись до места за семь минут, они приступили к ликвидации горения. Пожар был потушен в 15.54. Никто не пострадал. В результате происшествия выгорел моторный отсек и передняя часть автомобиля, частично закоптился салон.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:41 +1
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Место
Тулаулица Болдина

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