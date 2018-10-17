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Туляки несут цветы на площадь Победы в память о погибших в Керчи

Туляки несут цветы на площадь Победы в память о погибших в Керчи

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов объявил в республике трехдневный траур.

На площади Победы в Туле, возле стелы Керчи лежат цветы и горят лампады. Туляки вместе с жителями города-побратима скорбят о погибших во время нападения на политехнический колледж.

Жертвами 18-летнего Владислава Рослякова, вооруженного дробовиком и самодельной взрывчаткой стали 19 человек, около 50 получили ранения различной степени тяжести.

Соболезнования родным и близким погибших выразил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Следственный комитет сначала возбудил уголовное дело по статье «Теракт», но позже оно было переквалифицировано в «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». Глава республики Крым Сергей Аксёнов объявил в регионе трёхдневный траур.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:05 +7
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