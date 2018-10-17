Роспотребнадзор помог вернуть 1,5 млн рублей тулякам, пострадавшим от «Натали Турс»

Управление Роспотребнадзора по Тульской области помогает жителям региона вернуть деньги, выплаченные туроператору ООО «Панорама Тур», работавшему под обозначением «Натали Турс».

В ведомстве уточнили, что в начале сентября фирма была исключена из реестра туроператоров. Лишившиеся отдыха туляки обратились к страховщикам, но им выплатили менее 5% от стоимости путёвок.

Однако в случае, если ООО «Панорама Тур» не прекратило свою деятельность как юридическое лицо, у потребителей сохраняется право на предъявление требований о возмещении реального ущерба и убытков непосредственно к бывшему туроператору.

В судах уже рассмотрены 4 из 6 исков, поданных Роспотребнадзором в интересах туляков: помимо сумм оплаченных туров в пользу клиентов «Натали Турс» взыскиваются неустойки, моральный вред и штрафы. Общая сумма присужденных потребителям денежных средств по четырем искам составила около полутора миллионов рублей.