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Роспотребнадзор помог вернуть 1,5 млн рублей тулякам, пострадавшим от «Натали Турс»

Роспотребнадзор помог вернуть 1,5 млн рублей тулякам, пострадавшим от «Натали Турс»

Взыскивать средства, потраченные на несостоявшийся отдых, пришлось в судебном порядке.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области помогает жителям региона вернуть деньги, выплаченные туроператору ООО «Панорама Тур», работавшему под обозначением «Натали Турс».

В ведомстве уточнили, что в начале сентября фирма была исключена из реестра туроператоров. Лишившиеся отдыха туляки обратились к страховщикам, но им выплатили менее 5% от стоимости путёвок.

Однако в случае, если ООО «Панорама Тур» не прекратило свою деятельность как юридическое лицо, у потребителей сохраняется право на предъявление требований о возмещении реального ущерба и убытков непосредственно к бывшему туроператору.

В судах уже рассмотрены 4 из 6 исков, поданных Роспотребнадзором в интересах туляков: помимо сумм оплаченных туров в пользу клиентов «Натали Турс» взыскиваются неустойки, моральный вред и штрафы. Общая сумма присужденных потребителям денежных средств по четырем искам составила около полутора миллионов рублей.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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