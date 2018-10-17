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По факту ДТП с пострадавшим ребенком под Узловой завели уголовное дело
Фото УГИБДД по Тульской области.

По факту ДТП с пострадавшим ребенком под Узловой завели уголовное дело

Следствие установит все обстоятельства происшествия.

Ранее Myslo писал о жуткой аварии, в которой серьезно пострадал ребенок. 13 октября в Узловском районе пьяный водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер Прадо» протаранил стоящий «ЗАЗ Шанс». В момент ДТП на заднем сиденье легковушки находился семилетний мальчик. Он получил многочисленные травмы. Неравнодушные жители Тульской области собирают деньги на лечение ребенка.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью). Об этом Myslo рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области. Следователи установят все обстоятельства происшествия.

Как стало известно Myslo, в 2017 году водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер Прадо» шесть раз привлекался к административной ответственности.

Четыре раза — за превышение скорости.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:56 0
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