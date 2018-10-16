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В Тульской области пьяный водитель устроил ДТП: серьезно пострадал ребенок
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области пьяный водитель устроил ДТП: серьезно пострадал ребенок

Семилетний мальчик получил многочисленные травмы.

В Узловском районе в ДТП серьезно пострадал ребенок. Авария произошла 13 октября в 20.30 на 2-м километре автодороги «Узловая-Богородицк».

33-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер Прадо», по предварительной информации, протаранил стоящее транспортное средство — ЗАЗ «Шанс».

Водитель «Лэнд Крузера» находился в состоянии алкогольного опьянения (0,704 мкг/л).

В аварии пострадали 29-летний водитель ЗАЗа и два пассажира — 54-летняя женщина и семилетний мальчик. Ребенок с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

В узловской группе «ВКонтакте» рассказывают, что мальчик — ученик 1-го класса.

– Ребенок был в специальном удерживающем устройстве. От удара багажник «Шанса» оказался внутри салона. Мальчик получил тяжелые травмы лица. Точнее, на месте лица у него только глаза и лоб. Нижней части практически нет… У него перелом основания черепа, руки, бедра, ушиб легких. Сейчас он находится в Новомосковске в медикаментозной коме. Кровотечение из лицевых артерий не прекращается. Кровь течет в желудок, оттуда ее отводят зондом, — рассказывают местные жители.

Узловчане сообщают, что ребенку нужно на лечение не менее 100 тысяч рублей. Неравнодушные жители начали сбор средств.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:41 0
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