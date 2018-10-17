В Туле проверили качество воды

«Тулагорводоканал» опубликовал данные о качественном составе питьевой воды, подаваемой в дома жителей города. По результатам проведенных исследований, самая жесткая вода (8,7- 9,7°) поступает в дома жителей Советского округа, следом идет Привокзальный округ (6,3 — 9,7°), затем — Центральный округ— 6,3 — 9,6°. В Зареченском округе этот показатель составил 7,3- 8,2°, минимальные значения зафиксированы в Пролетарском округе — 5,8 — 6,0°.

По мутности воды в лидерах оказался Привокзальный округ — 0,88 мг/дм3, на втором месте — Советский округ — 0,83 мг/дм3, на третьем — Зареченский округ (0,69 мг/дм3). В Пролетарском округе этот показатель составил 0,61 мг/дм3, а в Центральном — 0,6 мг/дм3.

Самый высокий показатель содержания железа зафиксирован в Привокзальном округе — 0,19 мг/дм3, в Советском округе — 0,16 мг/дм3, в Пролетарском округе — 0,15 мг/дм3, в Зареченском и Центральном округах — 0,12 мг/дм3.

Бактерий в воде не обнаружено.