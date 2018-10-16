Для тульских больниц приобретут 10 лечебно-диагностических комплексов «Ангел»
Этот комплекс разработало оборонное предприятие «Сплав».
На оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина министр здравоохранения Андрей Третьяков сообщил, что для нужд больниц области планируется приобрести 10 лечебно-диагностических комплексов «Ангел».
Алексей Дюмин подчеркнул, что использование этого уникального оборудования в Тульской области позволит эффективнее продвигать его в других регионах России.
«Ангел» — медицинский комплекс жизнеобеспечения, разработанный тульским оборонным предприятием «Сплав».
Напомним, 25 апреля медицинский персонал девяти городских и районных больниц Тульской области прошли обучение работе на новом аппарате.
«Ангел» создан в двух модификациях — стационарной и мобильной.
С помощью стационарного комплекса будет проводиться круглосуточный автоматический мониторинг состояния пациентов. В случае ухудшения состояния больного медперсонал получит экстренное оповещение и сможет вовремя вмешаться.
Мобильная версия аппарата будет использоваться для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях, а также во время транспортировки больных на этапах эвакуации, в удаленных населенных пунктах с возможностью дистанционной передачи данных.
При этом «Ангел» фиксирует и анализирует все отклонения в состоянии больного, а также управляет системой шприцевых насосов по заданной программе.
«Ангелами» будут оснащены палаты интенсивной терапии городских и районных больниц, а также санитарный автомобиль Центра медицины катастроф.