Для тульских больниц приобретут 10 лечебно-диагностических комплексов «Ангел»

Фото из архива Myslo.

На оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина министр здравоохранения Андрей Третьяков сообщил, что для нужд больниц области планируется приобрести 10 лечебно-диагностических комплексов «Ангел».

Алексей Дюмин подчеркнул, что использование этого уникального оборудования в Тульской области позволит эффективнее продвигать его в других регионах России.

«Ангел» — медицинский комплекс жизнеобеспечения, разработанный тульским оборонным предприятием «Сплав».

Напомним, 25 апреля медицинский персонал девяти городских и районных больниц Тульской области прошли обучение работе на новом аппарате.

«Ангел» создан в двух модификациях — стационарной и мобильной.

С помощью стационарного комплекса будет проводиться круглосуточный автоматический мониторинг состояния пациентов. В случае ухудшения состояния больного медперсонал получит экстренное оповещение и сможет вовремя вмешаться.

Мобильная версия аппарата будет использоваться для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях, а также во время транспортировки больных на этапах эвакуации, в удаленных населенных пунктах с возможностью дистанционной передачи данных.

При этом «Ангел» фиксирует и анализирует все отклонения в состоянии больного, а также управляет системой шприцевых насосов по заданной программе.

«Ангелами» будут оснащены палаты интенсивной терапии городских и районных больниц, а также санитарный автомобиль Центра медицины катастроф.