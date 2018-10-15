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В Новомосковске мотоциклист насмерть сбил пешехода
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Новомосковске мотоциклист насмерть сбил пешехода

Личность погибшего устанавливается.

14 октября в 18.15 в Новомосковске на улице Мира 34-летний мужчина, управляя мотоциклом «Хонда», по предварительной информации, сбил пешехода. Предположительно, мужчина переходил дорогу в неположенном месте.


Фото из группы «ВКонтакте» «ЧП Новомосковск».

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Мотоциклист госпитализирован с различными травмами.

В УГИБДД по Тульской области уточнили, что личность пешехода устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:55 0
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