новости
новости
Регистрация
В Алексине пропал 17-летний парень

В Алексине пропал 17-летний парень

К поискам пропавшего подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В Алексине пропал 17-летний Александр Дмитриевич Корнеев. 13 октября парень ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, удлиненные, глаза карие.

Был одет: куртка синяя с капюшоном, на рукавах по три белых полоски, темно-синие джинсы, черные сетчатые кроссовки на белой подошве.

Если знаете что-либо о местонахождении пропавшего, звоните по телефонам:
8 (800)700-54-52 или 112; 02.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:55 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьАлексин
Прочее
пропал пареньпоиск пропавшихпоисковый отряд Лиза Алерт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Под Тулой на берегу водоема найден скелет человека
Под Тулой на берегу водоема найден скелет человека
Волейбольная «Тулица» отправится в Липецк на Кубок России
Волейбольная «Тулица» отправится в Липецк на Кубок России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.