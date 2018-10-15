В Алексине пропал 17-летний парень

В Алексине пропал 17-летний Александр Дмитриевич Корнеев. 13 октября парень ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, удлиненные, глаза карие.

Был одет: куртка синяя с капюшоном, на рукавах по три белых полоски, темно-синие джинсы, черные сетчатые кроссовки на белой подошве.