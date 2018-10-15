В Алексине пропал 17-летний парень
К поискам пропавшего подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
В Алексине пропал 17-летний Александр Дмитриевич Корнеев. 13 октября парень ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, удлиненные, глаза карие.
Был одет: куртка синяя с капюшоном, на рукавах по три белых полоски, темно-синие джинсы, черные сетчатые кроссовки на белой подошве.
Если знаете что-либо о местонахождении пропавшего, звоните по телефонам:
8 (800)700-54-52 или 112; 02.
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