Фото пресс-службы ВК "Тулица".
Волейбольная «Тулица» отправится в Липецк на Кубок России
Нашим спортсменкам предстоит сыграть пять матчей.
С 16 по 21 октября в Липецке состоится второй тур Кубка России по волейболу. «Тулице» предстоит снова сыграть с командами, с которыми она встречалась в первом туре: «Ленинградкой» Санкт-Петербург, «Динамо-Метар» Челябинск, «Липецком» Липецкая область, «Лучом» и «Динамо» из Москвы.
Как уточняет пресс-служба тульского клуба, после первого тура наши спортсменки с пятью очками занимают пятое место в турнирной таблице предварительного этапа.
Матчи будут транслировать в официальном сообществе команды «Липецк» ВКонтакте.
КАЛЕНДАРЬ ИГР
16 октября
- 15.00: «Ленинградка» — «Тулица»;
- 17.00: «Динамо» — «Луч»;
- 19.00: «Динамо-Метар» — «Липецк»
17 октября
- 15.00: «Динамо» — «Ленинградка»;
- 17.00: «Тулица» — «Динамо-Метар»;
- 19.00: «Луч» — «Липецк».
18 октября
- 15.00: «Динамо-Метар» — «Динамо»;
- 17.00: «Ленинградка» — «Луч»;
- 19.00: «Липецк» — «Тулица».
20 октября
- 15.00: «Луч» — «Тулица»;
- 17.00: «Динамо» — «Липецк»;
- 19.00: «Ленинградка» — «Динамо-Метар».
21 октября
- 15.00: «Тулица» — «Динамо»;
- 17.00: «Динамо-Метар» — «Луч»;
- 19.00: «Липецк» — «Ленинградка».
Другие статьи по темам
Место