Волейбольная «Тулица» отправится в Липецк на Кубок России

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

С 16 по 21 октября в Липецке состоится второй тур Кубка России по волейболу. «Тулице» предстоит снова сыграть с командами, с которыми она встречалась в первом туре: «Ленинградкой» Санкт-Петербург, «Динамо-Метар» Челябинск, «Липецком» Липецкая область, «Лучом» и «Динамо» из Москвы.

Как уточняет пресс-служба тульского клуба, после первого тура наши спортсменки с пятью очками занимают пятое место в турнирной таблице предварительного этапа.

Матчи будут транслировать в официальном сообществе команды «Липецк» ВКонтакте.

КАЛЕНДАРЬ ИГР

16 октября

15.00: «Ленинградка» — «Тулица»;

17.00: «Динамо» — «Луч»;

19.00: «Динамо-Метар» — «Липецк»

17 октября

15.00: «Динамо» — «Ленинградка»;

17.00: «Тулица» — «Динамо-Метар»;

19.00: «Луч» — «Липецк».

18 октября

15.00: «Динамо-Метар» — «Динамо»;

17.00: «Ленинградка» — «Луч»;

19.00: «Липецк» — «Тулица».

20 октября

15.00: «Луч» — «Тулица»;

17.00: «Динамо» — «Липецк»;

19.00: «Ленинградка» — «Динамо-Метар».

21 октября