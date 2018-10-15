Под Тулой на берегу водоема найден скелет человека

Фото СУ СК РФ по Тульской области.

Об этом сообщает региональный следственный комитет.

Зареченский следственный отдел СУ СК РФ по Тульской области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела человека.

По предварительным данным, 13 октября 2018 около 12 часов 00 минут в трех километрах от дома №8 по ул. Гагарина поселка Ленинский на берегу водоема обнаружен частично скелетированный труп.

Следователи и полицейские принимают меры к опознанию потерпевшего, по останкам назначена судебно-медицинская экспертиза: она и установит причину смерти.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.