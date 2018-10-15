Тульские следователи раскрыли обстоятельства исчезновения 8-летнего мальчика

Следователи проводят доследственную проверку по факту безвестного исчезновения восьмилетнего мальчика в деревне Белино Чернского района. Ранее Myslo об этом писал здесь. Стали известны подробности происшествия.

По предварительным данным, 13 октября днем мальчик вместе со своей 4-летней сестрой и 12-летним братом пошел на рыбалку на пруд, расположенный неподалеку от их дома. Спустя некоторое время брат и сестра ушли собирать боярышник, а когда вернулись, не обнаружили мальчика. Дети самостоятельно попытались его найти, а затем сообщили своему отцу. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

В поиске ребенка принимали участие сотрудники МЧС, водолазы, волонтеры, сотрудники полиции, следователи Плавского МРСО.

– 14 октября около 11.30 местонахождение мальчика было установлено. Его обнаружили в хозяйственной постройке, расположенной недалеко от его дома, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Ребенок рассказал, что остался возле пруда один.

Когда стемнело, он не захотел идти домой — испугался, что его отругает отец. Мальчик решил пойти в сарай, расположенный за домом.

Там он уснул, а утром его обнаружил волонтер.

В пресс-службе СУ СК отмечают, что противоправных действий в отношении ребенка совершено не было.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, выясняют условия жизни несовершеннолетних в данной семье.

– Также в рамках проводимой доследственной проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям родителей мальчика, сотрудников органов профилактики. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — отметили в ведомстве.