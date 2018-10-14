В Чернском районе полицейские нашли потерявшегося восьмилетнего мальчика

Ребёнка обнаружили спящим в сарае на окраине деревни. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.

В Чернском районе сотрудники полиции всю ночь разыскивали пропавшего 8-летнего мальчика. Как уточнил заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев, сообщение о происшествии поступило поздно вечером.

Отец ребёнка рассказал, что его сын собирался отправиться на рыбалку, но не вернулся домой с наступлением темноты. После неудачных попыток найти сына самостоятельно, мужчина обратился к стражам порядка.

На поиски мальчика немедленно был ориентирован весь личный состав отдела полиции «Чернский». Полицейские отрабатывали версии нахождения ребёнка как в деревне, так и за её пределами – в лесу или около водоёмов. К розыскным работам привлекались волонтёры и егеря.

Ребёнка удалось обнаружить спящим в сарае на территории того же населённого пункта. Угроз его жизни и здоровью нет, никаких противоправных действий в отношении него не совершалось. С мальчиком работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и педагоги.