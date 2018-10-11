Житель Щекинского района пытался подкупить судебного пристава

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.

Суворовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела по факту мелкого взяточничества.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в отношении 53-летнего жителя Щекинского района было возбуждено несколько исполнительных производств по взысканию штрафов ГИБДД на сумму 6500 рублей.

Чтобы взыскать долг, приставы наложили запрет на регистрационные действия на одну из машин неплательщика. 17 августа мужчина прибыл в отдел судебных приставов и передал должностному лицу три тысячи рублей за снятие запрета и закрытие исполнительного производства.

Судебный пристав сообщила об этом своему руководству и передала информацию в правоохранительные органы. Взяткодатель был задержан на месте преступления. Он находится под подпиской о невыезде, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.