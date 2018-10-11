Жительница Новомосковска зарезала пьяного собутыльника, защищая своего сына

Новомосковский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 40-летней Натальи С. в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 18 августа, с 20.00 до 21.00 Наталья С. и ее сосед находились в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошла ссора, мужчина избил Наталью. При этом присутствовал сын женщины – он накинулся на обидчика матери, пытаясь защитить её.

Посчитав, что мальчик может пострадать, Наталья схватила кухонный нож и ударила мужчину два раза в грудь. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Женщина находится под подпиской о невыезде, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.