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Жительница Новомосковска зарезала пьяного собутыльника, защищая своего сына

Жительница Новомосковска зарезала пьяного собутыльника, защищая своего сына

Женщина находится под подпиской о невыезде, уголовное дело направлено в суд.

Новомосковский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 40-летней Натальи С. в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 18 августа, с 20.00 до 21.00 Наталья С. и ее сосед находились в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошла ссора, мужчина избил Наталью. При этом присутствовал сын женщины – он накинулся на обидчика матери, пытаясь защитить её.

Посчитав, что мальчик может пострадать, Наталья схватила кухонный нож и ударила мужчину два раза в грудь. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Женщина находится под подпиской о невыезде, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:50 +3
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