Где в Туле не будет света 12 октября
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Демьянова, 26, 45-в, 41, 43, 45,
- ул. Некрасова, 62,
- пер. Танковый, 17,
- ул. Бондаренко, 33, 35, 37,
- ул. Коминтерна, 6, 8,
- ул. Мосина, 1, 17,
- ул. Ленина, 11,
- ул. Академика Павлова, 77-111 (нечётн.),
- ул. Котовского, 24-38 (чётн.), 21-31 (нечётн.),
- ул. Лазо, 13-31 (нечётн.), 16-34 (нечётн.),
- ул. Железняка, 21-41 (нечётн.), 22-34 (нечётн.),
- ул. Фурманова, 11-25 (нечётн.), 14-38 (чётн.),
- ул. Станиславского, 50,
- ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Циолковского, 14-а-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.),
- ул. Щорса, 1,
- пер. Циолковского, 22,
- п. Восточный, 3-57, 25-а, 23-г, 4-а, 27, 27-а, 29-б, 32-в,
- п. Толстовские дачи: ул. Вахрушева, 1-24,
- ул. Л. Толстого, 1-21 (нечётн.),
- ул. Тульская, 18-30 (чётн.), 21-33 (нечётн.),
- ул. Болдина, 60-84 (нечётн.),
- ул. Орловская, 8, 9-21 (нечётн.),
- ул. Серебровская, 97,
- пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6,
- Мясново: ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.),
- ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.),
- ул. Н. Краснослободская, 40-52 (чётн.), 37-б, 37-45 (нечётн.),
- 4-й пр-д, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б,
- ул. Профсоюзная, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
- п. Новоскуратово, 1-15-а.
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